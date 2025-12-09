Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему жителю. Он сел за пьяный руль и сбил ребенка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили водителю о подозрении по ч.1 ст.286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, причинившее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит заключение до трех лет.

Сама авария произошла 7 декабря. 45-летний водитель был пьян за рулем Mercedes Bens E200. Он не предпочел в движении и наехал на 12-летнюю девочку. В результате ДТП ее госпитализировали с переломом ноги.

Напомним, в городе Карловка на Полтавщине сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который насмерть сбил двух 17-летних сестер. После аварии водитель сначала покинул место происшествия, но затем вернулся. По информации следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.