19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
09 грудня 2025, 18:45

У Кривому Розі дитина потрапила під колеса маршрутки

09 грудня 2025, 18:45
Фото: Нацполіція
Аварія сталась неподалік від міськлікарні №16. Там водій маршрутки №3 на пешехідному переході зачепив дитину

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що дитина йшла пішохідним переходом, коли її збила маршрутка. У якому стані дитина зараз, не уточнюється. На місце аварії прибули працівники екстрених служб. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, у місті Карлівка на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер. Після аварії водій спочатку залишив місце події, але згодом повернувся. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

ДТП Дніпропетровська область діти
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
