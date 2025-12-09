У Кривому Розі дитина потрапила під колеса маршрутки
Аварія сталась неподалік від міськлікарні №16. Там водій маршрутки №3 на пешехідному переході зачепив дитину
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Зазначається, що дитина йшла пішохідним переходом, коли її збила маршрутка. У якому стані дитина зараз, не уточнюється. На місце аварії прибули працівники екстрених служб. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, у місті Карлівка на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер. Після аварії водій спочатку залишив місце події, але згодом повернувся. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
