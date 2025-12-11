Спасатели ликвидировали последствия утренней атаки на Сумы

Фото: ГСЧС

Утром 11 декабря российские военные в очередной раз атаковали Сумы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеской атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого здания. Параллельно с тушением пожара спасатели обследовали территорию, по которой был нанесен удар.

Также с помощью специального инструмента чрезвычайники срезали аварийные конструкции пола. Все очаги горения ликвидировали.

К счастью, люди не пострадали.

Напомним, ночью 11 декабря Одесщина пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона.