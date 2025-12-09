22:03  08 декабря
ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области
19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
19:28  08 декабря
На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути
09 декабря 2025, 07:32

Армия РФ атаковала три района Днепропетровщины

09 декабря 2025, 07:32
Фото: полиция
В ночь на 9 декабря на три района Днепропетровской области были направлены атаки российских войск

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Враг открывал огонь из тяжелой артиллерии и ударил FPV-дронами по Никополю.

На Павлоградский район россияне направили БПЛА – там повреждена инфраструктура. Громко из-за вражеского беспилотника было и в Васильковской громаде Синельниковщины.

К счастью, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Чиновник добавил, что ночью украинские бойцы сбили на Днепропетровщине три беспилотника.

Напомним, количество погибших в результате российского удара в Тернополе 19 ноября возросло до 38 человек, среди них восемь детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.

