Фото: полиция

В ночь на 9 декабря на три района Днепропетровской области были направлены атаки российских войск

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Враг открывал огонь из тяжелой артиллерии и ударил FPV-дронами по Никополю.

На Павлоградский район россияне направили БПЛА – там повреждена инфраструктура. Громко из-за вражеского беспилотника было и в Васильковской громаде Синельниковщины.

К счастью, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Чиновник добавил, что ночью украинские бойцы сбили на Днепропетровщине три беспилотника.

Напомним, количество погибших в результате российского удара в Тернополе 19 ноября возросло до 38 человек, среди них восемь детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.