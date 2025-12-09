22:03  08 грудня
09 грудня 2025, 07:32

Армія РФ атакувала три райони Дніпропетровщини

09 грудня 2025, 07:32
Фото: поліція
В ніч на 9 грудня на три райони Дніпропетровської області були направлені атаки російських військ

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Ворог відкривав вогонь з важкої артилерії і вдарив FPV-дронами по Нікополю.

На Павлоградський район росіяни скерували БпЛА – там пошкоджена інфраструктура. Гучно через ворожий безпілотник було і у Васильківській громаді Синельниківщини.

На щастя, всюди обійшлось без загиблих та постраждалих.

Посадовець додав, що вночі українські бійці збили на Дніпропетровщині три безпілотники.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського удару в Тернополі 19 листопада зросла до 38 осіб, серед них восьмеро дітей. Безвісти зниклими вважаються ще троє дорослих.

