Армія РФ атакувала три райони Дніпропетровщини
В ніч на 9 грудня на три райони Дніпропетровської області були направлені атаки російських військ
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
Ворог відкривав вогонь з важкої артилерії і вдарив FPV-дронами по Нікополю.
На Павлоградський район росіяни скерували БпЛА – там пошкоджена інфраструктура. Гучно через ворожий безпілотник було і у Васильківській громаді Синельниківщини.
На щастя, всюди обійшлось без загиблих та постраждалих.
Посадовець додав, що вночі українські бійці збили на Дніпропетровщині три безпілотники.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського удару в Тернополі 19 листопада зросла до 38 осіб, серед них восьмеро дітей. Безвісти зниклими вважаються ще троє дорослих.
