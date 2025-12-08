19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 18:42

Ворог завдав удару по райцентру та громадах Нікопольщини: постраждали 67-річний чоловік та 61-річна жінка

08 грудня 2025, 18:42
Фото: Дніпропетровська ОВА
Ворог протягом дня обстрілював Нікопольський район, завдавши руйнувань інфраструктурі та пошкоджень житловим будинкам

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Російські війська протягом дня обстрілювали Нікопольський район із важкої артилерії та FPV-дронів. Під вогнем опинилися райцентр та населені пункти Покровської, Мирівської та Марганецької громад.

Обстріли пошкодили житлові будинки

Унаслідок обстрілів постраждали двоє місцевих жителів – 67-річний чоловік та 61-річна жінка. Обом надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Внаслідок атак значних пошкоджень зазнала інфраструктура регіону. Руйнувань зазнали підприємство, навчальний заклад, автозаправна станція, теплиці та лінії електропередач. Вогнем було уражено житлові будинки: одна оселя загорілася, ще дев’ять отримали пошкодження. Крім того, п’ять господарських споруд зазнали руйнувань, а одна з них була повністю знищена. Знищений також дачний будинок місцевих мешканців.

Пошкоджено інфраструктуру та господарські споруди

На Зеленодольську громаду Криворізького району ворог спрямував FPV-дрон. Він зачепив місцеву інфраструктуру, спричинивши пошкодження об’єктів та занепокоєння серед населення. Місцеві служби продовжують оцінювати завдані збитки та відновлювати пошкоджені об’єкти.

Нагадаємо, 8 грудня під час виконання бойового завдання на Су-27 на східному напрямку фронту загинув підполковник Євгеній Іванов – старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації.

обстріли Дніпропетровська область пошкодження постраждалі Нікопольщина
