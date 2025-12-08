Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Російські війська протягом дня обстрілювали Нікопольський район із важкої артилерії та FPV-дронів. Під вогнем опинилися райцентр та населені пункти Покровської, Мирівської та Марганецької громад.

Обстріли пошкодили житлові будинки

Унаслідок обстрілів постраждали двоє місцевих жителів – 67-річний чоловік та 61-річна жінка. Обом надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Внаслідок атак значних пошкоджень зазнала інфраструктура регіону. Руйнувань зазнали підприємство, навчальний заклад, автозаправна станція, теплиці та лінії електропередач. Вогнем було уражено житлові будинки: одна оселя загорілася, ще дев’ять отримали пошкодження. Крім того, п’ять господарських споруд зазнали руйнувань, а одна з них була повністю знищена. Знищений також дачний будинок місцевих мешканців.

Пошкоджено інфраструктуру та господарські споруди

На Зеленодольську громаду Криворізького району ворог спрямував FPV-дрон. Він зачепив місцеву інфраструктуру, спричинивши пошкодження об’єктів та занепокоєння серед населення. Місцеві служби продовжують оцінювати завдані збитки та відновлювати пошкоджені об’єкти.

