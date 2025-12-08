У Кривому Розі загорівся житловий будинок: квартира вигоріла вщент
Пожежа сталась 7 грудня на житловому масиві Карачуни Центрально-Міського району Кривого Рогу. Загорілось у квартирі на першому поверсі багатоповерхового будинку
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Відомо, що постраждали двоє людей. Деталі про їхні травми та стан не повідомляються. Через сильний запах гарі у підʼїзді мешканцям багатоквартирного будинку разом із дітьми довелось пробути чимало часу на вулиці.
Зазначається, що квартира згоріла майже вщент. Фахівці будуть з'ясовувати обставини пожежі.
Нагадаємо, раніше у Києві в житловому комплексі "Софіївська Сфера" виникла пожежа в одній із квартир. На місці працювали рятувальники ДСНС та медики.
