За даними слідства, у 2023 році чоловік затягнув дитину, яка гуляла у дворі багатоповерхівки, у власну квартиру. Він застосовував силу та протягом майже двох годин вчиняв сексуальне насильство стосовно дитини.

Покровський райсуд Кривого Рогу 2 грудня призначив зловмиснику 15 років увʼязнення. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Фігуранта судили за фактами незаконного позбавлення волі, дій сексуального характеру та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).

Зазначається, що під час оголошення вироку чоловік не визнав своєї вини.

Прокуратура у судових дебатах наполягала на довічному позбавленні волі для зловмисника, який вчинив низку злочинів стосовно дитини. Наразі ювенальні прокурори готують апеляційну скаргу на вирок суду.

