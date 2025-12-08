Зґвалтування 13-річної дитини на Дніпропетровщині: прокуратура оскаржуватиме рішення суду
Прокуратура оскаржуватиме вирок жителю Кривого Рогу, який зґвалтував 13-річну школярку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у 2023 році чоловік затягнув дитину, яка гуляла у дворі багатоповерхівки, у власну квартиру. Він застосовував силу та протягом майже двох годин вчиняв сексуальне насильство стосовно дитини.
Покровський райсуд Кривого Рогу 2 грудня призначив зловмиснику 15 років увʼязнення. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
Фігуранта судили за фактами незаконного позбавлення волі, дій сексуального характеру та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).
Зазначається, що під час оголошення вироку чоловік не визнав своєї вини.
Прокуратура у судових дебатах наполягала на довічному позбавленні волі для зловмисника, який вчинив низку злочинів стосовно дитини. Наразі ювенальні прокурори готують апеляційну скаргу на вирок суду.
Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.