12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 13:14

Зґвалтування 13-річної дитини на Дніпропетровщині: прокуратура оскаржуватиме рішення суду

08 грудня 2025, 13:14
Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

Прокуратура оскаржуватиме вирок жителю Кривого Рогу, який зґвалтував 13-річну школярку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2023 році чоловік затягнув дитину, яка гуляла у дворі багатоповерхівки, у власну квартиру. Він застосовував силу та протягом майже двох годин вчиняв сексуальне насильство стосовно дитини.

Покровський райсуд Кривого Рогу 2 грудня призначив зловмиснику 15 років увʼязнення. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Фігуранта судили за фактами незаконного позбавлення волі, дій сексуального характеру та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).

Зазначається, що під час оголошення вироку чоловік не визнав своєї вини.

Прокуратура у судових дебатах наполягала на довічному позбавленні волі для зловмисника, який вчинив низку злочинів стосовно дитини. Наразі ювенальні прокурори готують апеляційну скаргу на вирок суду.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область суд згвалтування сексуальне насильство вирок прокуратура
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Кривому Розі загорівся житловий будинок: квартира вигоріла вщент
08 грудня 2025, 14:55
Перебронювати працівників через "Дію" можна буде лише за 24 години
08 грудня 2025, 14:15
Кабмін спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств
08 грудня 2025, 13:48
ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією
08 грудня 2025, 13:19
У Кам'янці-Подільському посадовців судитимуть за незаконний демонтаж корпусу лікарні
08 грудня 2025, 13:13
Українські прикордонники вибороли "золото" на чемпіонаті Європи з гирьового спорту
08 грудня 2025, 13:09
У нас свідомий вибір довгої війни заради збереження правлячої касти
08 грудня 2025, 12:59
Стефанчук підписав держбюджет-2026: документ передали Зеленському
08 грудня 2025, 12:58
На Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі
08 грудня 2025, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »