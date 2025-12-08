Фото: ОВА

Минулої доби російські війська завдали ударів по Дніпру, Нікопольщині, Криворізькому та Павлоградському районах

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік – лікарям не вдалось його врятувати.

У районі понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Горів будинок на колесах.

По Межиріцькій громаді Павлоградського району росіяни вдарили БпЛА. Дістали поранення чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик. Стан потерпілої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий.

Внаслідок атак зайнявся будинок місцевих, ще два потрощені. Пошкоджені господарська споруда та машина.

З артилерії та FPV-дронами ворог цілив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Постраждала 13-річна дівчинка. Побиті дві п'ятиповерхівки, школа мистецтв, авто.

Безпілотником агресор поцілив по Дніпру. Вогнем охопило адмінбудівлю. Зачепило три багатоквартирні будинки, авто.

Посадовець зазначив, що українські захисники вночі знищили над областю вісім ворожих безпілотників.

