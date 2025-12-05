08:55  05 грудня
05 грудня 2025, 07:45

Війська РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є постраждалі

05 грудня 2025, 07:45
Фото: ОВА
В ніч на 5 грудня два райони Дніпропетровської області були атаковані російськими окупантами

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Синельниківщині ворожі війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали 37-річна жінка та 39-річний чоловік, їм надали необхідну меддопомогу.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений.

Нікопольський район росіяни тероризували артилерією, FPV-дронами, також здійснив обстріл з РСЗВ "Град".

Від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Понівечені дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець.

Посадовець зазначив, що сили ППО вночі збили на Дніпропетровщині девʼять безпілотників.

На фото – наслідки обстрілів на Нікопольщині.

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині 5 грудня
Наслідки ударів по Дніпропетровщині

Нагадаємо, 4 грудня росіяни обстріляли перинатальний центр у Херсоні. У момент "прильоту" лікарі саме приймали пологи.

