На Дніпропетровщині жінка заради жарту "вбила" свого чоловіка
Жителька Дніпропетровщини повідомила поліції про вбивство свого чоловіка. Реальність виявилась інакша
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
47-річна жителька Павлоградського району зателефонувала правоохоронцям. Вона повідомила їм, що вбила свого чоловіка сокирою через ревнощі. Поліцейські прибули за адресою, однак повідомлення виявилось неправдивим: жодного вбивства не сталось.
Правоохоронці повідомили жінці про підозру за неправдиве повідомлення.
Нагадаємо, на Рівненщині 52-річний житель села Тараканів зателефонував у поліцію та повідомив про замінування об'єкта критичної інфраструктури в обласному центрі, пізніше пояснивши, що це був лише жарт.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Зеленський розповів, коли призначить нового голову Офісу президента
04 грудня 2025, 22:14Уся міфологія нинішньої війни базується на уявленнях
04 грудня 2025, 21:52Тисячі тікають з фронту: в окупантів проблеми із Запорізького фронту
04 грудня 2025, 21:10Не врахували допомогу й завищили собівартість: прокуратура Вінниці повернула до бюджету 4,1 млн грн
04 грудня 2025, 21:0042-річний агент ФСБ отримав 15 років за коригування ударів по Черкащині
04 грудня 2025, 20:39В Україні збільшився врожай картоплі
04 грудня 2025, 20:30Прокуратура прокоментувала інформацію про проведення слідчих дій у приміщенні АТ "А-Банк"
04 грудня 2025, 20:26Мікроавтобус закрутило на дорозі: у Дніпрі автівка влетіла в заправку
04 грудня 2025, 20:15У Житомирі чоловік постане перед судом за вбивство 50-річної дружини ударом ножем
04 грудня 2025, 20:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »