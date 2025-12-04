Фото: Нацполіція

47-річна жителька Павлоградського району зателефонувала правоохоронцям. Вона повідомила їм, що вбила свого чоловіка сокирою через ревнощі. Поліцейські прибули за адресою, однак повідомлення виявилось неправдивим: жодного вбивства не сталось.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, на Рівненщині 52-річний житель села Тараканів зателефонував у поліцію та повідомив про замінування об'єкта критичної інфраструктури в обласному центрі, пізніше пояснивши, що це був лише жарт.