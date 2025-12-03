У Кривому Розі дівчина потрапила під колеса через блекаут
Аварія сталась у Кривому Розі на проспекті Миру. Водій не помітив пішохода через темряву
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Водій Peugeot їхав у напрямку житлового кварталу. Причиною, ймовірно, стало відключення електроенергії. Адже світлофор на перехресті не працював, а ліхтарі були вимкнені. Водій розповів, що через темряву він не помітив дівчину, яка переходила дорогу.
Потерпіла отримала травму ноги. Зараз вона знаходиться під наглядом медиків. Правоохоронці розпочали розслідування. Місцеві жителі зазначили, що через блекаути на дорогах небезпечно.
Нагадаємо, на Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо. Йому загрожує штраф або позбавлення волі.
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати
03 грудня 2025, 22:36Україні встановили рекорд по купівлях авто: скільки нових машин купували громадяни лише за місяць
03 грудня 2025, 21:50У Харкові поліція шукає чоловіка, який нападає на жінок
03 грудня 2025, 20:5013 років в'язниці: суд залишив без змін вирок вінничанину за зґвалтування неповнолітньої доньки
03 грудня 2025, 20:24Шість ворожих БпЛА відмінусували українські військові на Дніпропетровщині
03 грудня 2025, 20:09На Черкащині та Івано-Франківщині викрили шахрайський бізнес на "гуманітарних авто"
03 грудня 2025, 20:00Після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки
03 грудня 2025, 19:46На Волині планують продати близько 10 000 новорічних ялинок: які ціни на ярмарках
03 грудня 2025, 19:35У Кривому Розі внаслідок обстрілу постраждали вже троє людей, серед них 3-річна дівчинка
03 грудня 2025, 19:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії