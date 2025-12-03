22:36  03 грудня
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам'яті Героїв
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 20:25

У Кривому Розі дівчина потрапила під колеса через блекаут

03 грудня 2025, 20:25
Фото з відкритих джерел
Аварія сталась у Кривому Розі на проспекті Миру. Водій не помітив пішохода через темряву

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Водій Peugeot їхав у напрямку житлового кварталу. Причиною, ймовірно, стало відключення електроенергії. Адже світлофор на перехресті не працював, а ліхтарі були вимкнені. Водій розповів, що через темряву він не помітив дівчину, яка переходила дорогу.

Потерпіла отримала травму ноги. Зараз вона знаходиться під наглядом медиків. Правоохоронці розпочали розслідування. Місцеві жителі зазначили, що через блекаути на дорогах небезпечно.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо. Йому загрожує штраф або позбавлення волі.

