14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 19:23

У Кривому Розі внаслідок обстрілу постраждали вже троє людей, серед них 3-річна дівчинка

03 грудня 2025, 19:23
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Маленька дівчинка та двоє дорослих отримали поранення під час вечірнього обстрілу Кривого Рогу

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Оновлена інформація з Дніпропетровщини: увечері в Кривому Розі від ракетного удару постраждали троє людей, серед них 3-річна дівчинка. Маленька пацієнтка отримує амбулаторне лікування, так само, як і 28-річна жінка. 87-річну постраждалу госпіталізовано з травмами середнього ступеня тяжкості. Під час обстрілу пошкоджено гаражі та адміністративну будівлю, остаточні збитки уточнюються.

Протягом дня обстріли тривали на території Нікопольського району, ураженню піддалися райцентр та громади Марганця, Мирового, Червоногригорівська та Покровська. Агресор застосовував артилерію та безпілотники FPV. Загалом постраждали троє людей: дівчинка, чоловік та 66-річна жінка. Уражено два навчальні заклади, дві автозаправки, приватні будинки, гаражі, автомобілі, будівля, що не експлуатується, та газогін.

На Синельниківщині ворог влучав по Покровській, Слов’янській і Межівській громадах. В результаті пошкоджено приватний будинок і об’єкти місцевої інфраструктури.

У Павлоградському районі російські безпілотники завдали ударів по Павлограду та Вербківській громаді, спричинивши пожежу та пошкодження цивільних об’єктів. Місцева влада продовжує уточнювати наслідки атак і працює над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Раніше повідомлялося, протягом доби Дніпропетровська область зазнала масованих обстрілів – вечірній ракетний удар по Кривому Рогу поранив жінку та спричинив пожежі в гаражах, а на Нікопольщині внаслідок артобстрілів та атак FPV-дронів постраждали троє людей, включно з дівчинкою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Дніпропетровська область Кривий Ріг дитина жертва ракетний удар постраждалі дівчинка
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Під час обстрілів Києва росіяни знищили павільйон телеканала СТБ: подробиці
03 грудня 2025, 16:14
Вибух у Харкові: двоє поранених, на місці працюють рятувальники
03 грудня 2025, 14:49
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
13 років в'язниці: суд залишив без змін вирок вінничанину за зґвалтування неповнолітньої доньки
03 грудня 2025, 20:24
Шість ворожих БпЛА відмінусували українські військові на Дніпропетровщині
03 грудня 2025, 20:09
На Черкащині та Івано-Франківщині викрили шахрайський бізнес на "гуманітарних авто"
03 грудня 2025, 20:00
Після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки
03 грудня 2025, 19:46
На Волині планують продати близько 10 000 новорічних ялинок: які ціни на ярмарках
03 грудня 2025, 19:35
Можна суттєво підняти грошове забезпечення як військовим у тилу, так і на фронті. Але з Сирським це зробити неможливо
03 грудня 2025, 19:19
На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці
03 грудня 2025, 19:11
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »