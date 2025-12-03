Фото: Дніпропетровська ОВА

Маленька дівчинка та двоє дорослих отримали поранення під час вечірнього обстрілу Кривого Рогу

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Оновлена інформація з Дніпропетровщини: увечері в Кривому Розі від ракетного удару постраждали троє людей, серед них 3-річна дівчинка. Маленька пацієнтка отримує амбулаторне лікування, так само, як і 28-річна жінка. 87-річну постраждалу госпіталізовано з травмами середнього ступеня тяжкості. Під час обстрілу пошкоджено гаражі та адміністративну будівлю, остаточні збитки уточнюються.

Протягом дня обстріли тривали на території Нікопольського району, ураженню піддалися райцентр та громади Марганця, Мирового, Червоногригорівська та Покровська. Агресор застосовував артилерію та безпілотники FPV. Загалом постраждали троє людей: дівчинка, чоловік та 66-річна жінка. Уражено два навчальні заклади, дві автозаправки, приватні будинки, гаражі, автомобілі, будівля, що не експлуатується, та газогін.

На Синельниківщині ворог влучав по Покровській, Слов’янській і Межівській громадах. В результаті пошкоджено приватний будинок і об’єкти місцевої інфраструктури.

У Павлоградському районі російські безпілотники завдали ударів по Павлограду та Вербківській громаді, спричинивши пожежу та пошкодження цивільних об’єктів. Місцева влада продовжує уточнювати наслідки атак і працює над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Раніше повідомлялося, протягом доби Дніпропетровська область зазнала масованих обстрілів – вечірній ракетний удар по Кривому Рогу поранив жінку та спричинив пожежі в гаражах, а на Нікопольщині внаслідок артобстрілів та атак FPV-дронів постраждали троє людей, включно з дівчинкою.