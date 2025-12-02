На Дніпропетровщині чоловік вигадав стрілянину, бо хотів "прокатитися з поліцейськими"

Фото: Нацполіція

У Кривому Розі чоловік хотів поїхати за донькою до школи, але вирішив поїхати з поліцейськими. Для цього він зробив хибни виклик

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Житель Кривого Рогу вигадав, що сталась стрілянина, щоб поліцейські відвезли його до навчального закладу. 52-річний чоловік зателефонував правоохоронцям і заявив, що в нього стріляв сусід. Коли поліція прибула на місце, інформація не підтвердилась.

Чоловік відверто сказав, що хотів з патрульними поїхати за донькою до школи, тому зробив хибний виклик. Такий вчинок закінчився для нього штрафом у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, раніше у Києві визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.