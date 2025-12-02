13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
На Дніпропетровщині чоловік вигадав стрілянину, бо хотів "прокатитися з поліцейськими"

Фото: Нацполіція
У Кривому Розі чоловік хотів поїхати за донькою до школи, але вирішив поїхати з поліцейськими. Для цього він зробив хибни виклик

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Житель Кривого Рогу вигадав, що сталась стрілянина, щоб поліцейські відвезли його до навчального закладу. 52-річний чоловік зателефонував правоохоронцям і заявив, що в нього стріляв сусід. Коли поліція прибула на місце, інформація не підтвердилась.

Чоловік відверто сказав, що хотів з патрульними поїхати за донькою до школи, тому зробив хибний виклик. Такий вчинок закінчився для нього штрафом у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, раніше у Києві визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Ексрозвіднику Роману Червінському змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт
02 грудня 2025, 15:38
На Рівненщині чоловіка, що вбив батька, відправлять на примусове лікування
02 грудня 2025, 15:24
На Волині 15-річного хлопця затримали за вбивство пенсіонерки
02 грудня 2025, 14:55
На Запорізькому напрямку окупантам заважають наступати блекаути: що відомо
02 грудня 2025, 14:45
На Вінниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини
02 грудня 2025, 14:41
Двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон
02 грудня 2025, 14:33
У Запоріжжі аферист зібрав донати небайдужих "для лікування"
02 грудня 2025, 14:20
На Волині колишній військовий організував схему втечі чоловіків за кордон
02 грудня 2025, 14:13
На Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку
02 грудня 2025, 13:58
Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа
02 грудня 2025, 13:54
