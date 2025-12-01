Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі вранці сталася атака, яка спричинила численні руйнування та десятки постраждалих серед мирного населення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Сьогодні вранці, близько 10:00, у Дніпрі сталася ракетна атака, внаслідок якої постраждали десятки людей та зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури. За уточненими даними, кількість постраждалих становить 43 особи, з яких 30 перебувають у лікарнях. Стан 10 з них оцінюють як важкий. На жаль, четверо людей загинули.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та адмінбудівлі

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі, підприємства, чотири навчальні заклади та стільки ж багатоповерхівок, дві станції технічного обслуговування та понад півсотні автомобілів. Рятувальні та пошукові роботи вже завершено.

Окрім цього, FPV-дрони агресора завдали ударів по Мирівській та Марганецькій громадах на Нікопольщині. За попередньою інформацією, там постраждалих та загиблих немає.

Більшість постраждалих перебувають у лікарнях

Станом на 13:20 відомо про 40 постраждалих у Дніпрі, більшість із яких перебувають у лікарнях.

Раніше повідомлялося, вранці 1 грудня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру – потужний вибух пролунав о 10:14 після попередження Повітряних Сил про загрозу застосування балістики з Таганрога. Окупанти знову атакували мирне місто.