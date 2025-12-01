18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 18:49

Ракетний удар по Дніпру 1 грудня: що відомо про постраждалих

01 грудня 2025, 18:49
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі вранці сталася атака, яка спричинила численні руйнування та десятки постраждалих серед мирного населення

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Сьогодні вранці, близько 10:00, у Дніпрі сталася ракетна атака, внаслідок якої постраждали десятки людей та зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури. За уточненими даними, кількість постраждалих становить 43 особи, з яких 30 перебувають у лікарнях. Стан 10 з них оцінюють як важкий. На жаль, четверо людей загинули.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та адмінбудівлі

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі, підприємства, чотири навчальні заклади та стільки ж багатоповерхівок, дві станції технічного обслуговування та понад півсотні автомобілів. Рятувальні та пошукові роботи вже завершено.

Окрім цього, FPV-дрони агресора завдали ударів по Мирівській та Марганецькій громадах на Нікопольщині. За попередньою інформацією, там постраждалих та загиблих немає.

Більшість постраждалих перебувають у лікарнях

Станом на 13:20 відомо про 40 постраждалих у Дніпрі, більшість із яких перебувають у лікарнях.

Раніше повідомлялося, вранці 1 грудня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру – потужний вибух пролунав о 10:14 після попередження Повітряних Сил про загрозу застосування балістики з Таганрога. Окупанти знову атакували мирне місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро ракетна загроза атака постраждалі загиблі руйнування FPV-дрони Балістика Іскандер
У Дніпрі після удару балістики врятували папугу
01 грудня 2025, 18:15
Ракетний удар по Дніпру: троє загиблих і 8 постраждалих
01 грудня 2025, 12:01
Ворожий дрон поцілив в авто на Сумщині: є загиблий і поранений
01 грудня 2025, 11:46
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою
01 грудня 2025, 19:41
Новий тип загрози: дистанційно керований "Шахед" атакував автомобіль МВГ на Чернігівщині
01 грудня 2025, 19:19
Відключення світла 2 листопада: якими в Україні будуть графіки обмеження електроенергії
01 грудня 2025, 19:05
MELOVIN отримав розкішний подарунок: яка вартість каблучки від нареченого – військового медика
01 грудня 2025, 19:04
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
01 грудня 2025, 18:59
Романс Зеленського з Єрмаком затягнувся так надовго тому, що Зеленський довго освоювався у президентському кріслі
01 грудня 2025, 18:49
Дозвіл за 5 тисяч доларів: адвокат зі Львова обіцяв "випустити" чоловіка за кордон
01 грудня 2025, 18:35
Суддя на Закарпатті затриманий на хабарі у 1300 доларів за скасування арешту
01 грудня 2025, 18:35
Зеленський прокоментував інформацію про "захоплення Куп'янська" росіянами
01 грудня 2025, 18:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »