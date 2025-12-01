Фото из открытых источников

В Днепре после удара баллистикой продолжались спасательные работы. В процессе спасатели нашли птицу

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Взрывная волна выбила окна, разрушила офисы и изуродовала перекрытия. Спасатели в одном из офисных помещений обнаружили попугая породы синелобый амазон. Птица находилась в клетке. Отмечается, что клетка уцелела, несмотря на то, что вокруг были обломки стекла и мебель.

Напомним, утром 1 декабря в Днепре раздался взрыв. Россияне атаковали город баллистической ракетой. В результате атаки ранены, сообщалось о гибели трех человек.