Фото: Нацполіція

У Нікополі стався напад на місцеву блогерку. Валерію Мірошниченко побили жінки на вулиці, коли вона прийшла забрати свою 6-річну доньку зі школи танців

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами постраждалої, нападниці відразу почали ставити провокаційні запитання, зокрема: "Скільки тобі платить русня?". Також під час нападу вони ображали і її маленьку дитину.

Попередньо, причиною конфлікту стало відео Валерії, в якому вона показала захисні сітки, які встановлювали в Нікополі. Це активно обговорювали місцеві жителі. Журналісти після повідомлення Валерії звернулись до поліції.

"Сьогодні близько 12:30 до Нікопольського районного управління поліції звернулась 23- річна мешканка міста за фактом вчинене у відношенні неї неправомірних дій двома жінками, а саме нанесення їй тілесних ушкоджень", – сказала пресофіцер поліції Альона Крамаренко.

Відомо, що правоохоронці надали заявниці направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали 18-річного юнака, який побив перехожого і стріляв із пістолета в підземному переході.