Фото: ОВА

В ніч на 1 грудня російська армія атакувала Нікопольський та Павлоградського райони

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Вночі та вранці ворог вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

До пізнього вечора російські військові обстрілювали з артилерії та цілили FPV-дронами по Нікопольщині. Атакували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську громади. Понівечена багатоповерхівка.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Посадовець додав, що українські бійці вночі знищили в області три безпілотники.

