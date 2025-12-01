09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
08:38  01 грудня
На Чернігівщині фрагмент "Кинджала" впав на подвір'я місцевого жителя
01 грудня 2025, 07:43

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура

01 грудня 2025, 07:43
Фото: ОВА
В ніч на 1 грудня російська армія атакувала Нікопольський та Павлоградського райони

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Вночі та вранці ворог вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

До пізнього вечора російські військові обстрілювали з артилерії та цілили FPV-дронами по Нікопольщині. Атакували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську громади. Понівечена багатоповерхівка.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Посадовець додав, що українські бійці вночі знищили в області три безпілотники.

Нагадаємо, після ворожої атаки вночі 30 листопада у Вишгороді на Київщині рятувальники провели унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки.

Дніпропетровська область війна обстріли пошкодження інфраструктура наслідки
01 грудня 2025
07 серпня 2025
