21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 18:53

Російська атака по Дніпропетровщині забрала життя двох цивільних та ще 2 постраждалих

28 листопада 2025, 18:53
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація
Читайте также
на русском языке

У кількох громадах Дніпропетровської області зафіксували масштабні руйнування цивільної інфраструктури після нічних атак з повітря та артобстрілів

Про це повідомляє т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Синельниківщині зафіксували серію атак із боку російських військ. Під ворожим ударом опинилася Васильківська громада, де противник застосував безпілотники. У Покровській громаді обстріли здійснювалися керованими авіаційними бомбами. Наслідки ударів спричинили жертви серед цивільного населення та значні руйнування інфраструктури.

Наслідки російського обстрілу у прифронтовій громаді

За наявною інформацією, внаслідок атак загинули двоє мешканців громади – 37-річний чоловік і 56-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога. Обставини подій та масштаби завданої шкоди уточнюють екстрені й правоохоронні служби.

Пошкоджені житлові будинки та соціальна інфраструктура

Через обстріли у Васильківській і Покровській громадах зруйновано один приватний житловий будинок, ще п’ять осель зазнали пошкоджень. Також виникла пожежа у приміщенні ліцею. Рятувальники оперативно ліквідували займання та проводять обстеження будівель, щоб запобігти подальшим загрозам.

Крім цього, повідомляється про обстріли Нікопольського району, де ворог застосовував артилерію та FPV-дрони. Ударів зазнали райцентр, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Унаслідок атак пошкоджено одне з підприємств і приватну оселю. На місцях працюють відповідні служби, фіксуючи наслідки та надаючи допомогу постраждалим територіям.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині провели масштабну перевірку ходу зведення фортифікаційних споруд за участю представників Сил оборони, СБУ та ДСНС.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли загиблі Дніпропетровська область БПЛА КАБ поранені
На Дніпропетровщині перевірили хід зведення фортифікаційних споруд
28 листопада 2025, 18:36
У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждала дитина
28 листопада 2025, 14:55
Видалення з баз даних інформації про ухилянтів: на Дніпропетровщині судитимуть організаторів афери
28 листопада 2025, 12:02
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35
"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку
28 листопада 2025, 22:35
В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
28 листопада 2025, 22:21
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15
"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35
В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах
28 листопада 2025, 21:15
Єрмак перетворив Банкову на механізм, який дозволяв Президенту почуватися комфортно, а опонентам – боязко
28 листопада 2025, 21:09
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада 2025, 21:02
У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБами, спостерігаються перебої зі світлом
28 листопада 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »