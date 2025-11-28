Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

У кількох громадах Дніпропетровської області зафіксували масштабні руйнування цивільної інфраструктури після нічних атак з повітря та артобстрілів

Про це повідомляє т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Синельниківщині зафіксували серію атак із боку російських військ. Під ворожим ударом опинилася Васильківська громада, де противник застосував безпілотники. У Покровській громаді обстріли здійснювалися керованими авіаційними бомбами. Наслідки ударів спричинили жертви серед цивільного населення та значні руйнування інфраструктури.

Наслідки російського обстрілу у прифронтовій громаді

За наявною інформацією, внаслідок атак загинули двоє мешканців громади – 37-річний чоловік і 56-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога. Обставини подій та масштаби завданої шкоди уточнюють екстрені й правоохоронні служби.

Пошкоджені житлові будинки та соціальна інфраструктура

Через обстріли у Васильківській і Покровській громадах зруйновано один приватний житловий будинок, ще п’ять осель зазнали пошкоджень. Також виникла пожежа у приміщенні ліцею. Рятувальники оперативно ліквідували займання та проводять обстеження будівель, щоб запобігти подальшим загрозам.

Крім цього, повідомляється про обстріли Нікопольського району, де ворог застосовував артилерію та FPV-дрони. Ударів зазнали райцентр, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Унаслідок атак пошкоджено одне з підприємств і приватну оселю. На місцях працюють відповідні служби, фіксуючи наслідки та надаючи допомогу постраждалим територіям.

