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05 июня 2025, 10:39

В Днепропетровской области правоохранительница за 1-2 тыс. долларов удаляла из баз данных информацию об уклонистах

05 июня 2025, 10:39
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими сообщили о подозрении бывшей инспекторке одного из правоохранительных органов Днепропетровской области. Она незаконно удаляла данные из информационной системы, где хранилась информация о уклоняющихся от мобилизации лицах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что женщина, пользуясь служебным доступом, безосновательно удаляла сведения о военнообязанных, разыскиваемых правоохранительными органами и подлежащих административному задержанию.

За свои услуги она получала от 1 до 2 тысяч долларов США.

Бывший работник правоохранительного органа сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) и ч. 3 ст.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить командира воинской части, который заставлял бойцов строить дома для родственников.

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