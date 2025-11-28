Фото: ДБР

Завершено досудове розслідування стосовно двох колишніх правоохоронців з Дніпропетровщини, які видаляли дані з системи, де зберігалася інформація про ухилянтів від мобілізації. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Двоє експравоохоронців обвинувачуються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, несанкціонованих діях з інформацією в електронних системах та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Фігурантам загрожує до 8 років ув’язнення.

Наразі вони продовжують перебувати під вартою – відповідно обраних їм судом запобіжних заходів.

Нагадаємо, користуючись службовим доступом до системи фігуранти за гроші видаляли відомості щодо військовозобов’язаних, яких перебували у розшуку та підлягали адміністративному затриманню. Загалом із бази фігуранти видалили дані про понад 500 осіб, дехто з них зміг виїхати навіть за кордон.