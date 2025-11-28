09:39  28 листопада
28 листопада 2025, 07:54

Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: є пошкодження

28 листопада 2025, 07:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі 28 листопада російська армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Росіяни спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені два приватні будинки, авто та газогін.

Посадовець повідомив, що вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка. Він загинув через удар КАБ. Також постраждала 52-річна жінка.

По Нікополю російська армія била FPV-дронами.

Очільник ОВА зазначив, що вночі українські оборонці збили на Дніпропетровщині три безпілотники.

Нагадаємо, в Україні станом на листопад 2025 року налічується понад 62 тисячі укриттів, які можуть вмістити половину населення країни. Від початку 2025 року були збудовані 2685 укриттів

