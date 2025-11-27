Фото: Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Никопольщине в течение дня снова фиксировали интенсивные обстрелы. Российские войска применяли артиллерию и ударные беспилотники. Под огнем находились Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская громады. Во многих населенных пунктах местные жители сообщали о взрывах и работе экстренных служб.

Последствия очередного обстрела на Днепропетровщине

В результате атак возник ряд повреждений гражданской инфраструктуры. Загорелись автомобили, два транспортных средства полностью уничтожены, еще семь получили значительные повреждения. Также пострадали промышленное предприятие, два магазина, общежитие и частный жилой дом. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Повреждены жилые и коммерческие объекты

Отдельно зафиксированы удары на территории Криворожского района. В Грушевской громаде враг применил FPV-дроны, в результате чего серьезно повреждена автозаправочная станция. На месте работали спасатели и коммунальные службы, занимавшиеся ликвидацией последствий удара.

Кроме того, под вражеский обстрел попала Покровская громада Синельниковского района. Противник применил управляемую авиационную бомбу, в результате чего разрушен частный дом. В регионе продолжается фиксация ущерба.

