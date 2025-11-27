Фото: СБУ

СБУ задержала в Днепропетровской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал артиллерийские обстрелы и дроновые удары по прифронтовому Никополю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Наведением вражеских атак на портовый город занимался завербованный местный 42-летний безработный, скрывавшийся от мобилизации.

В поле зрения ФСБ он попал, когда искал пару на сайте знакомств. Тогда на мужчину вышла "внештатная сотрудница" российской спецслужбы и предложила ему познакомиться поближе. Во время общения женщина рассказала ему, что живет во временно оккупированной Каховке. Завоевав доверие фигуранта манипуляциями, она передала его для прямого контакта с кадровым сотрудником ФСБ.

После вербовки агент получил от куратора подробные указания по шпионажу за украинским подразделениям, обороняющим город. Он обходил город, избегая блокпостов, и тайно собирал информацию о силах обороны, которую присылал российскому спецслужбисту.

По имеющимся данным, оккупанты планировали вскоре через FPV-дрон передать агенту самодельную взрывчатку для подготовки теракта на Днепропетровщине.

Контрразведчики СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Также были проведены меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательством работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали 16-летнего подростка, который по заказу россиян совершил в Днепре двойной теракт. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.