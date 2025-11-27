Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Нікопольщині протягом доби знову фіксували інтенсивні обстріли. Російські війська застосовували артилерію та ударні безпілотники. Під вогнем перебували Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. У багатьох населених пунктах місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу екстрених служб.

Наслідки чергового обстрілу на Дніпропетровщині

Внаслідок атак виникла низка пошкоджень цивільної інфраструктури. Загорілися автомобілі, два транспортні засоби повністю знищені, ще сім зазнали значних ушкоджень. Також постраждали промислове підприємство, два магазини, гуртожиток і приватний житловий будинок. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.

Пошкоджено житлові та комерційні об’єкти

Окремо зафіксовані удари на території Криворізького району. У Грушівській громаді ворог застосував FPV-дрони, внаслідок чого серйозно пошкоджено автозаправну станцію. На місці працювали рятувальники та комунальні служби, які займалися ліквідацією наслідків удару.

Крім того, під ворожий обстріл потрапила Покровська громада Синельниківського району. Противник застосував керовану авіаційну бомбу, внаслідок чого зруйновано приватний будинок. У регіоні триває фіксація збитків.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Тернополю, який забрав життя 34 мирних людей, серед яких шестеро дітей. Сьогодні стало відомо про ще одну жртву трагедії - 12-річна Адріана Унольт, мама якої загинула одразу, а сестричка досі перебуває на лікуванні.