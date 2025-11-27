11:40  27 листопада
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
09:42  27 листопада
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку: юнак помер
08:49  27 листопада
На Київщині фура зʼїхала в кювет та загорілася
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 07:38

Нічні обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура, є поранені

27 листопада 2025, 07:38
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 27 листопада російські військові вкотре атакували БпЛА та артилерією Дніпропетропетровську область

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Загарбники атакували безпілотниками Миколаївську і Дубовиківську громади Синельниківського району. Поранені 67-річна жінка і 71-річний чоловік – їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Внаслідок атак горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватної оселі, яка була зруйнована. Всюди вогонь рятувальники загасили. Також понівечені дитячий садочок та інфраструктура.

Крім того, російська армія цілила з артилерії по Нікополю.

До лікарів звернувся 50-річний чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Марганець, він лікуватиметься вдома.

Посадовець зазначив, що українські військові вночі знищили на Дніпропетровщині три безпілотники.

Нічні обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура, є поранені
Нічні обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
Нічні обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини 27 листопада
Удари по Дніпропетровщині 27 листопада

Нагадаємо, впродовж останньої доби російські окупанти завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілу Запорізького району постраждала жінка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли Дніпропетровська область пошкодження постраждалі наслідки
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Доїхати потягом до Німеччини з України можна буде лише з однією пересадкою
27 листопада 2025, 14:16
На Київщині жінка розкритикувала трирічну дівчинку-переселенку за російську мову
27 листопада 2025, 14:15
У Харкові судили чоловіка, який продавав відстрочку від військової служби
27 листопада 2025, 13:55
ЮНІСЕФ допомагає розбудовувати Центри життєстійкості у громадах Харківщини
27 листопада 2025, 13:43
В Одесі загорівся житловий будинок: рятувальники показали відео
27 листопада 2025, 13:25
Киянин підпалив поштове відділення за "завданням" шахраїв – його затримали
27 листопада 2025, 12:57
У Харкові ділок розробив схему втечі з України за 14 тисяч доларів
27 листопада 2025, 12:55
Держава допоможе батькам оплачувати садок для дитини
27 листопада 2025, 12:44
У Харкові трамвай зіткнувся з авто: в мережі публікують відео
27 листопада 2025, 12:35
Смертельне ДТП: на Житомирщині під колесами авто загинула невідома жінка
27 листопада 2025, 12:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »