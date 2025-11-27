Фото: ОВА

У ніч на 27 листопада російські військові вкотре атакували БпЛА та артилерією Дніпропетропетровську область

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Загарбники атакували безпілотниками Миколаївську і Дубовиківську громади Синельниківського району. Поранені 67-річна жінка і 71-річний чоловік – їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Внаслідок атак горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватної оселі, яка була зруйнована. Всюди вогонь рятувальники загасили. Також понівечені дитячий садочок та інфраструктура.

Крім того, російська армія цілила з артилерії по Нікополю.

До лікарів звернувся 50-річний чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Марганець, він лікуватиметься вдома.

Посадовець зазначив, що українські військові вночі знищили на Дніпропетровщині три безпілотники.

Нагадаємо, впродовж останньої доби російські окупанти завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілу Запорізького району постраждала жінка.