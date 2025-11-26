У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів

Фото: ОГП

Правоохоронці викрили та припинили діяльність шахрайських кол-центрів, що функціонували у Дніпрі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Учасники кол-центру представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, переказували на підставні рахунки всі кошти, а згодом знімали їх через довірених осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 150 одиниць техніки, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, предмет, автомат та патрони, які направили на експертне дослідження.

За попередніми даними, у кол-центрах працювали близько 90 осіб.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу. Зловмисники привласнювали кошти громадян ЄС, заохочуючи їх інвестувати у крипту та акції.