13:43  26 листопада
11:07  26 листопада
07:46  26 листопада
26 листопада 2025, 10:12

У Дніпрі 16-річний підліток вчинив подвійний теракт на замовлення росіян: його затримали у Києві

26 листопада 2025, 10:12
Фото: СБУ
Правоохоронці затримали неповнолітнього агента РФ, який вдень 23 листопада здійснив подвійний теракт у Дніпрі. Йдеться про підрив двох саморобних вибухівок поблизу залізничної колії у приватному секторі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Внаслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний, якого окупанти заманили шукати "закладки", а його підрив використали як приманку для поліцейських.

Після прибуття на місце наряду поліції з вибухотехніками, росіяни привели в дію ще одну вибухівку – в результаті один з поліцейських отримав тяжкі поранення.

Правоохоронці протягом однієї доби після теракту затримали агента, який заклав вибухівку – одразу, коли він приїхав до Києва, де планував "залягти на дно".

Виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, який тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби юнак потрапив у телеграм-каналах, де шукав "легкі заробітки".

Після вербування росіяни відрядили свого агента до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення вибухівок.

За інструкцією російського куратора підліток виготовив дві вибухівки, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники. Після цього фігурант заклав вибухівки біля об’єкта Укрзалізниці, координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб росіяни змогли відстежити прибуття жертв.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Підлітку загрожує до 15 років тюрми.

У Дніпрі 16-річний підліток вчинив подвійний теракт на замовлення росіян

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла новим спробам РФ здійснити серію терактів у Києві. Російські спецслужби планували замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на однієї зі станцій метро в столиці України.

війна СБУ теракт затримання Дніпро агент рф загиблий підліток
