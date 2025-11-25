Фото: голова Дніпропетровської ОВА

Медики продовжують надавати допомогу постраждалим унаслідок серії атак безпілотників на Дніпропетровщині, під час яких постраждали діти та дорослі

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Після додаткових медичних обстежень лікарі підтвердили важкий стан 4-річної дівчинки та пораненої жінки, яка перебуває у Дніпрі. Обом надають необхідну допомогу, фахівці стежать за їхнім станом та проводять усі необхідні лікувальні заходи. Внаслідок атаки безпілотника у місті пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, школа та лінія електропередач.

Пошкоджені багатоповерхівки після удару БпЛА

Крім Дніпра, постраждала і Піщанська громада Самарівського району. Тут внаслідок удару постраждала 68-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Пожежники ліквідували займання легкового автомобіля та автобуса. Також у громаді постраждали господарські будівлі, пошкоджені приватні оселі та транспорт.

На Нікопольщині обстріли зачепили райцентр і громади Мирівську, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську. Агресор застосував FPV-дрони та артилерію. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє чоловіків, обом по 56 років. Пошкоджені промислове підприємство, багатоквартирний та три приватні будинки, автозаправки та лінія електропередач.

Медики надають допомогу постраждалим

У Грушівській громаді на Криворіжжі російська армія завдала удару безпілотником, про наслідки повідомляють місцеві служби.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі під час атаки дронів постраждали жінка та дитина – їх доправили до лікарні з серйозними травмами.