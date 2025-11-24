Фото: голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Павлограді після чергової ворожої атаки по медичну допомогу звернулися ще троє місцевих мешканців. За допомогою лікарів звернулися 22-річний юнак і дві жінки віком 42 та 48 років. Усі вони отримали травми легкого та середнього ступеня і продовжать лікування амбулаторно. Загальна кількість постраждалих у місті зросла до шести осіб. Крім цього, обстріл пошкодив приватний житловий будинок.

Рятувальники працюють на місці атаки

У Нікопольському районі ситуація також залишалася напруженою. Російські війська застосували FPV-дрони та артилерію, внаслідок чого під удари потрапили Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Там травмувалися п’ятеро людей. 41-річного чоловіка госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці. Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, приміщення коледжу, адміністративна будівля, дев’ять багатоповерхівок, автозаправка, цивільна техніка, транспорт та лінії електропередач.

Напередодні повідомлялося про удар БпЛА по Павлограду. Тоді постраждали троє містян, серед яких 37-річна жінка, 18-річна дівчина та 31-річний чоловік. Усім їм надали необхідну допомогу, їхній стан оцінювався як середньої тяжкості. Унаслідок атаки було пошкоджено адміністративні будівлі та підприємство, а також близько півтора десятка автомобілів. Чотири транспортні засоби знищені повністю.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру чотирьом високопосадовцям збройних сил РФ – від генерал-полковника до полковника – у причетності до ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по дитячому майданчику в Кривому Розі 4 квітня 2025 року, внаслідок якого загинули 20 людей, зокрема дев'ятеро дітей, а 44 цивільних отримали поранення.