21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 19:01

Ще троє людей постраждали внаслідок атаки БпЛА по Павлограду

24 листопада 2025, 19:01
Читайте также на русском языке
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині фіксують нові випадки поранень серед цивільних через посилення російських атак по населених пунктах області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Павлограді після чергової ворожої атаки по медичну допомогу звернулися ще троє місцевих мешканців. За допомогою лікарів звернулися 22-річний юнак і дві жінки віком 42 та 48 років. Усі вони отримали травми легкого та середнього ступеня і продовжать лікування амбулаторно. Загальна кількість постраждалих у місті зросла до шести осіб. Крім цього, обстріл пошкодив приватний житловий будинок.

Рятувальники працюють на місці атаки

У Нікопольському районі ситуація також залишалася напруженою. Російські війська застосували FPV-дрони та артилерію, внаслідок чого під удари потрапили Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Там травмувалися п’ятеро людей. 41-річного чоловіка госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці. Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, приміщення коледжу, адміністративна будівля, дев’ять багатоповерхівок, автозаправка, цивільна техніка, транспорт та лінії електропередач.

Напередодні повідомлялося про удар БпЛА по Павлограду. Тоді постраждали троє містян, серед яких 37-річна жінка, 18-річна дівчина та 31-річний чоловік. Усім їм надали необхідну допомогу, їхній стан оцінювався як середньої тяжкості. Унаслідок атаки було пошкоджено адміністративні будівлі та підприємство, а також близько півтора десятка автомобілів. Чотири транспортні засоби знищені повністю.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру чотирьом високопосадовцям збройних сил РФ – від генерал-полковника до полковника – у причетності до ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по дитячому майданчику в Кривому Розі 4 квітня 2025 року, внаслідок якого загинули 20 людей, зокрема дев'ятеро дітей, а 44 цивільних отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл інфраструктура Дніпропетровська область Павлоград атака поранені
На Дніпропетровщині чоловік у себе вдома зберігав понад 100 пакунків канабісу
24 листопада 2025, 18:40
Вбивство дітей у Кривому Розі: підозри оголошено чотирьом командирам РФ
24 листопада 2025, 12:46
РФ атакувала енергооб'єкти в чотирьох областях: найскладніша ситуація на Дніпропетровщині
24 листопада 2025, 11:14
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Україні починають дорожчати "святкові" фрукти: як змінились цінники
24 листопада 2025, 23:55
В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень
24 листопада 2025, 23:35
На Вінниччині жінка кинулась у полум'я, рятуючи собаку в пожежі
24 листопада 2025, 22:15
Поки у Вашингтоні оголошували про "завершення" однієї війни, з Пекіна пролунало нагадування про потенційно нову
24 листопада 2025, 22:11
Відомий в Україні гірськолижний курорт продають за 116 млн грн
24 листопада 2025, 22:03
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла
24 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
24 листопада 2025, 21:28
У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталось
24 листопада 2025, 21:25
Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »