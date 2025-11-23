14:41  22 листопада
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
23 листопада 2025, 09:40

Після нічної атаки на Дніпро по медичну допомогу звернулися вже 15 людей

23 листопада 2025, 09:40
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко
Медики Дніпропетровщини оновили дані щодо постраждалих після нічної атаки та повідомили про стан людей, які досі перебувають у лікарнях

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Після чергової нічної атаки медики зафіксували збільшення кількості постраждалих, які звернулися по допомогу. За оновленою інформацією, загалом медичні служби надали допомогу 15 мешканцям, які отримали травми внаслідок обстрілу. Частина з них потребувала госпіталізації, іншим достатньо було амбулаторного лікування.

У лікарнях нині перебувають троє постраждалих: дві жінки віком 52 та 64 роки, а також 48-річний чоловік. За даними лікарів, одна з пацієнток отримала отруєння продуктами горіння. У двох інших – травми голови та рвані рани. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та продовжують моніторити динаміку.

Іншим потерпілим, включно з 11-річною дівчинкою, надали необхідну допомогу без потреби госпіталізації. Вони перебувають під наглядом фахівців і проходитимуть відновлення вдома.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Дніпропетровщину окупанти випустили десятки дронів, 15 з яких вдалося знищити, але уникнути жертв не вдалося.

Дніпро Дніпропетровська область атака обстріл постраждалі медична допомога
