На Днепропетровщине наградили подростков, разрушивших планы российской разведки

Фото: СБУ

В Днепропетровской области СБУ на Нацполицию наградили двух подростков. Они, несмотря на давление российской разведки, смогли разрушить планы врага

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Несовершеннолетние ребята из прифронтового Синельникова в социальной сети получили предложение от российских спецслужбы, чтобы "быстро заработать деньги". Задачи были "традиционны": поджечь вышку мобильной связи или логистический состав сил бороны. Подростка также посылали инструкции, как изготовить легковоспламеняющуюся смесь и использовать ее.

Несмотря на давление россиян, подростки отказались от этих предложений. Кроме того, они сразу обратились в милицию. Благодаря этому удалось установить личности российских "заказчиков", а также предотвратить возможные диверсии.

Напомним, ранее в СБУ призывали родителей быть внимательными. Правоохранители объяснили, что в последнее время россияне активно вербуют украинских детей из-за соцсетей.