На Дніпропетровщині нагородили підлітків, які зруйнували плани російської розвідки

Фото: СБУ

У Дніпропетровській області СБУ на Нацполіція нагородили двох підлітків. Вони попри тиск російської розвідки змогли зруйнувати плани ворога

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Неповнолітні хлопці з прифронтового Синельникове в соціальній мережі отримали пропозицію від російських спецслужби, щоб "швидко заробити гроші". Завдання були "традиційні": підпалити вишку мобільного зв'язку або логістичний склад Сил борони. Підлітка також надсилали інструкції, як виготовити легкозаймисту суміш та використати її.

Попри тиск росіян підлітки відмовились від цих пропозицій. Крім того, вони одразу звернулись до правоохоронців. Завдяки цьому вдалось встановити особи російських "замовників", а також запобігти можливим диверсіям.

Нагадаємо, раніше в СБУ закликали батьків бути уважними. Правоохоронці пояснили, що останнім часом росіяни активно вербують українських дітей через соцмережі.