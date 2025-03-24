Фото: СБУ

В последнее время россияне выбирают "целями" украинских детей. Они заставляют их совершать теракты, а впоследствии – они и сами оказываются в опасности

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители отмечают, что сейчас россияне активно ведут охоту на украинских детей в соцсетях. В частности, они обещают подросткам "легкие деньги". Однако вместо этого дают задачу – "забрать сверток в одном месте и отнести в другое". Однако затем вместо обещанной оплаты вражеские спецслужбы дистанционно взрывают взрывчатку вместе с "курьером", убирая свидетелей и заметая следы. Так развивались события:

в Ивано-Франковске - один подросток погиб, другой остался без ног, когда враг взорвал "сверток";

в Харьковской области - в качестве смертника россияне использовали 15-летнего подростка.

СБУ призывает :

Объясните детям, что предложения "легкого заработка" от незнакомцев в соцсетях – это смертельная ловушка.

Расскажите им о реальных трагедиях, которые уже случились с их сверстниками.

Распространите эту информацию среди знакомых, имеющих детей подросткового возраста.

Как можно сообщить о попытке вербовки :

Для этого есть официальный чатбот СБУ "Спали" ФСБешника". Перейдите по ссылке t.me/spaly_fsb_bot и сообщите, какое преступление предлагали совершить. Разместите контакты вербовщика и другие детали, которые помогут нам остановить врага.