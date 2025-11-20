15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
09:03  21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
20 листопада 2025, 19:06

На Дніпропетровщині захисники неба збили 11 БпЛА – загинула 85-річна жінка

20 листопада 2025, 19:06
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко
У кількох районах Дніпропетровщини протягом доби зафіксували серію російських атак, що призвели до руйнувань, поранення та загибелі цивільної жінки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Дніпрі протягом доби було неспокійно. Ворожий обстріл спричинив пошкодження вікон у двох багатоповерхових будинках, повідомили місцеві служби. Інцидент став одним із кількох епізодів російських атак по області.

У Нікопольському районі протягом дня фіксували артилерійські удари та атаки FPV-дронів. Під вогонь потрапили Нікополь, а також Марганецька й Мирівська громади. Унаслідок цього пошкоджено два приватні домогосподарства, попередньо без жертв. Фахівці уточнюють масштаби руйнувань та допомагають місцевим мешканцям.

Рятувальники працюють на місці обстрілів

У Павлоградському районі російські безпілотники атакували Юр’ївську громаду. Поранення дістав 33-річний чоловік, його госпіталізували у тяжкому стані. На території громади зафіксовано руйнування елементів інфраструктури, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також удари були нанесені по Покровській громаді Синельниківського району, де російська армія застосувала керовані авіабомби. Загинула 85-річна жінка. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено близько десяти приватних будинків, магазин, автомобіль, газопровід та лінію електропередач. Рятувальники ліквідували займання та працюють над відновленням критичних об’єктів. За даними Повітряного командування, українські сили ППО збили над регіоном 11 ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, Дніпропетровщина знову потрапила під масовану атаку ворожих дронів – серія вибухів пролунала ввечері 20 листопада.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
