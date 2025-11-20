Фото: голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

У кількох районах Дніпропетровщини протягом доби зафіксували серію російських атак, що призвели до руйнувань, поранення та загибелі цивільної жінки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Дніпрі протягом доби було неспокійно. Ворожий обстріл спричинив пошкодження вікон у двох багатоповерхових будинках, повідомили місцеві служби. Інцидент став одним із кількох епізодів російських атак по області.

У Нікопольському районі протягом дня фіксували артилерійські удари та атаки FPV-дронів. Під вогонь потрапили Нікополь, а також Марганецька й Мирівська громади. Унаслідок цього пошкоджено два приватні домогосподарства, попередньо без жертв. Фахівці уточнюють масштаби руйнувань та допомагають місцевим мешканцям.

Рятувальники працюють на місці обстрілів

У Павлоградському районі російські безпілотники атакували Юр’ївську громаду. Поранення дістав 33-річний чоловік, його госпіталізували у тяжкому стані. На території громади зафіксовано руйнування елементів інфраструктури, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також удари були нанесені по Покровській громаді Синельниківського району, де російська армія застосувала керовані авіабомби. Загинула 85-річна жінка. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено близько десяти приватних будинків, магазин, автомобіль, газопровід та лінію електропередач. Рятувальники ліквідували займання та працюють над відновленням критичних об’єктів. За даними Повітряного командування, українські сили ППО збили над регіоном 11 ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, Дніпропетровщина знову потрапила під масовану атаку ворожих дронів – серія вибухів пролунала ввечері 20 листопада.