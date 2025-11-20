Фото: ОВА

В ніч на 20 листопада війська РФ атакували Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Росіяни атакували Синельниківщину, застосовуючи КАБи та БпЛА. Під ударом були Межівська і Васильківська громади.

Внаслідок обстрілу зайнялася ферма – загинули свійські тварини. Пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач.

Безпілотниками російська армія атакувала і Павлоградський район – сам Павлоград та Богданівську громаду. Там постраждали троє чоловіків – сі госпіталізовані. 38-річний поранений – у важкому стані. Понівечена інфраструктура, виникла пожежа.

Били росіяни і по Нікопольщині – Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Гатили з артилерії та РСЗВ "Град", спрямовували FPV-дрони.

За уточненою інформацією, через обстріл райцентру, який відбувся вдень 19 листопада, понівечений ще один приватний будинок.

Посадовець зазначив, що вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 24 безпілотники.

Нагадаємо, у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – ворожий удар забрав життя 26 людей.