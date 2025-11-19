Фото: иллюстративное

В Верхнеднепровске фиксируют критическое обмеление местного водоема, который еще недавно был популярен среди жителей для отдыха и рыбалки

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на ХДніпро, передает RegioNews.

Уровень воды существенно снизился за последние годы, а резкое ухудшение ситуации связывают с полномасштабной войной и последствиями подрыва Каховской ГЭС.

Жители отмечают, что участки, которые раньше были глубокими, теперь превратились в сухое дно, по которому можно свободно передвигаться. По словам местных жителей, такого объема обмиления не помнят даже старожилы. Люди обеспокоены состоянием окружающей среды и демонстрируют на видео масштабы проблемы, отмечая, что водоем фактически потерял рыбу и значительную часть растительности.

Отдельные жители рассказывают, что исчезновение воды влияет не только на экосистему, но и на повседневную жизнь общины. Водоем ранее играл роль в местном хозяйстве, поэтому его деградация создает дополнительные трудности. Экологи подтверждают, что длительное падение уровня воды может вызвать изменения микроклимата и привести к потере отдельных видов флоры и фауны.

Жители обращаются к властям с просьбой оценить ситуацию и найти решение для сохранения водоема.

