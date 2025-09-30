Фото: Відомо

Такое место нашли на месте впадения Базалучки в Базавлук к востоку от Кривого Рога рядом с селом Славянка. На этом озере много лебедей

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

На кадрах фотограф насчитал 47 лебедей. При этом он отметил, что там проживает более 200 особей. Скорее всего, птицы выбрали это место для того, чтобы провести там зиму.

Обычно лебеди селятся на водоемах, поросших камышах. Исключением является то, что лебеди могут жить как в соленой, так и пресной воде. В дикой природе лебеди обитают 20-30 лет, в зависимости от вида.

