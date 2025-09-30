11:15  30 сентября
На Днепропетровщине нашли уникальное озеро с лебедями
08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 11:15

На Днепропетровщине нашли уникальное озеро с лебедями

30 сентября 2025, 11:15
Читайте також українською мовою
Фото: Відомо
Читайте також
українською мовою

Такое место нашли на месте впадения Базалучки в Базавлук к востоку от Кривого Рога рядом с селом Славянка. На этом озере много лебедей

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

На кадрах фотограф насчитал 47 лебедей. При этом он отметил, что там проживает более 200 особей. Скорее всего, птицы выбрали это место для того, чтобы провести там зиму.

Обычно лебеди селятся на водоемах, поросших камышах. Исключением является то, что лебеди могут жить как в соленой, так и пресной воде. В дикой природе лебеди обитают 20-30 лет, в зависимости от вида.

Напомним, ранее на Днепропетровщине нашли уникальную балку, о которой часто спорили историки. Сегодня туда ездят многие не только погулять, но насладиться озером.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область экология благоустройство
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Киевской области водитель сбил двоих детей
30 сентября 2025, 13:55
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
30 сентября 2025, 13:46
На Закарпатье поймали 19-летнюю девушку, которая переправляла военнообязанных через Тису
30 сентября 2025, 13:40
В Полтавской области фургон столкнулся с грузовиком: есть погибший
30 сентября 2025, 13:25
Последствия атаки на Черниговщину: дроны ударили по критической и транспортной инфраструктуре
30 сентября 2025, 13:11
В Харьковской области водитель сбил женщину насмерть
30 сентября 2025, 12:45
Минюст требует конфискации активов эксминистра МВД Виталия Захарченко
30 сентября 2025, 12:38
В Харьковской области ветераны могут получить новую профессию – куда обращаться
30 сентября 2025, 12:30
230 миллионов на пустой детдом: прокуратура расследует скандал в Запорожье
30 сентября 2025, 12:23
В Конотопе во время работы ПВО ранен 79-летний мужчина
30 сентября 2025, 11:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »