На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных

иллюстративное фото: из открытых источников

На Поле почетных захоронений на Лычакове осталось всего 20 свободных мест. Городские власти готовят новый участок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Как сообщил управляющий исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко, вскоре город представит новый участок, где будут хоронить украинских защитников.

Локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечиванию памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.

В городском совете отмечают: все, кто защищает государство, должны быть уважены с уважением и достоинством.

Напомним, в конце мая текущего года во Львове был представлен обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений. Комплекс состоит из нескольких элементов: церемониальной зоны, пространства захоронений, Стены памяти с именами и портретами погибших и тех, кого не удалось похоронить.