18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 18:17

На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных

18 ноября 2025, 18:17
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Поле почетных захоронений на Лычакове осталось всего 20 свободных мест. Городские власти готовят новый участок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Как сообщил управляющий исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко, вскоре город представит новый участок, где будут хоронить украинских защитников.

Локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечиванию памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.

В городском совете отмечают: все, кто защищает государство, должны быть уважены с уважением и достоинством.

Напомним, в конце мая текущего года во Львове был представлен обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений. Комплекс состоит из нескольких элементов: церемониальной зоны, пространства захоронений, Стены памяти с именами и портретами погибших и тех, кого не удалось похоронить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов кладбище общество Львовская область военнослужащие
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
17 ноября 2025, 07:24
Решил заработать: во Львове разоблачили мужчину, который торговал наркотиками
13 ноября 2025, 19:35
Во Львовской области проводники поезда устроили "поездку для ухилянтов"
12 ноября 2025, 20:45
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Алексей Чернышев взял слово на суде: что пообещал подозреваемый эксвицеппремьер-министр
18 ноября 2025, 18:41
Россия мобилизовала более 46 тысяч мужчин с оккупированных территорий
18 ноября 2025, 18:22
В Запорожье женщина продавала бытовую технику, а стала жертвой мошенников: как аферисты обокрали ее в интернете
18 ноября 2025, 17:30
В Харькове медики спасли жизнь мужчине с инфарктом
18 ноября 2025, 17:15
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
18 ноября 2025, 17:11
В Одессе женщину привязали скотчем к лавке: инцидент обсуждают в местных пабликах
18 ноября 2025, 17:07
Власти Харьковщины активно сотрудничают с ЮНИСЕФ по защите детей в регионе
18 ноября 2025, 17:03
В Ровенской области застолье друзей закончилось нападением и кровью
18 ноября 2025, 17:00
В Житомирской области женщина напала на знакомого с ножом
18 ноября 2025, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »