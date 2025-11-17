Фото: Національна поліція України

У Самарівському районі Дніпра син підозрюється у навмисному вбивстві 86-річної матері після побутового конфлікту

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Самарівському районі Дніпра поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у навмисному вбивстві власної матері. За даними пресслужби поліції Дніпропетровської області, трагедія сталася після побутового конфлікту між 51-річним чоловіком та його 86-річною матір’ю.

Підозрюваного затримано та оголошено підозру

За попередньою інформацією, під час сварки чоловік наніс жінці численні удари. Від отриманих травм вона померла на місці. 16 листопада до поліції звернувся інший родич, який повідомив про виявлення тіла у приватному будинку. На місце події прибули слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції. Під час огляду правоохоронці зафіксували тілесні ушкодження, що свідчили про насильницький характер смерті.

Оперативники зібрали первинні докази, які вказували на причетність сина до трагедії. Після проведення першочергових слідчих дій його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з’ясовують мотиви та обставини конфлікту, а також проводять додаткові експертизи, які мають підтвердити повну картину події.

