У Кривому Розі правоохоронці встановили та затримали молодого чоловіка, якого підозрюють у причетності до загибелі 16-річного підлітка. Трагедія сталася в ніч проти 17 листопада неподалік готелю "Дружба", біля крамниці.

За попередніми даними, між хлопцем та його 20-річним знайомим виникла словесна суперечка, під час якої старший учасник конфлікту вдарив підлітка ножем у ділянку серця. Постраждалий упав біля лавки та помер до приїзду медиків. Тіло знайшли близько 4:40 ранку.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про вручення йому підозри за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідчі також встановлюють усі деталі інциденту, зокрема перебіг конфлікту та можливі мотиви дій затриманого.

Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ ВП №1 Криворізького районного управління поліції. Хід слідства перебуває під процесуальним керівництвом та контролем Дніпропетровської обласної прокуратури. За наявною інформацією, у момент події загиблий перебував разом із товаришем, якого правоохоронці також опитують.

