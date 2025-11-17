Росіяни поцілили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджене транспортне підприємство
Вночі 17 листопада російська армія атакувала Павлоградський та Нікопольський райони
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
Окупанти безпілотниками атакували Юріївську громаду Павлоградського району. Внаслідок удару пошкоджене транспортне підприємство.
Тмкож росіяни поцілили FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Під прицілом був райцентр, Марганецька і Покровська громади.
На щастя, загиблих чи постраждалих немає.
Посадовець додав, що у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили два безпілотники.
Нагадаємо, вночі 17 листопада російські війська атакували двома ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині, влучання зафіксовано поряд із житловими будинками.
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
17 листопада 2025, 10:56Росіяни атакували безпілотниками селище на Харківщині: є загиблий і поранений
17 листопада 2025, 10:39Міндічгейт і конспірологія замість стратегії
17 листопада 2025, 10:18На Миколаївщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: двоє постраждалих
17 листопада 2025, 10:12Рейтинг Зеленського рекордно впав за останній тиждень
17 листопада 2025, 09:57На Чернігівщині за тиждень – 178 атак ворога, збито 114 дронів
17 листопада 2025, 09:48Удар по Запоріжжю 18 серпня: у лікарні померла 28-річна жінка
17 листопада 2025, 09:43У Нацполіції розповіли, скільки воєнних злочинів РФ розслідують в Україні
17 листопада 2025, 09:39Ворог пошкодив об'єкт ДТЕК на Одещині: 32 тис. родин без світла
17 листопада 2025, 09:26Росія атакувала Україну 128 дронами та "Іскандерами": є влучання на 17 локаціях
17 листопада 2025, 09:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »