Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Окупанти безпілотниками атакували Юріївську громаду Павлоградського району. Внаслідок удару пошкоджене транспортне підприємство.

Тмкож росіяни поцілили FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Під прицілом був райцентр, Марганецька і Покровська громади.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Посадовець додав, що у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили два безпілотники.

