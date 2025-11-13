14:39  13 листопада
13 листопада 2025, 19:25

Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: постраждали троє людей, понівечено 15 будинків

13 листопада 2025, 19:25
Фото: Дніпропетровська ОВА
На Дніпропетровщині російські безпілотники та артилерія спричинили масштабні руйнування, постраждали люди та приватні будинки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Російські війська продовжують обстріли Дніпропетровщини, зокрема Васильківської та Покровської громад на Синельниківщині та Нікопольщині. Ворог масовано застосовував безпілотники та артилерію, що спричинило численні руйнування та пожежі.

Російські війська атакували Васильківську та Покровську громади

У Васильківській громаді пошкоджено інфраструктуру та підприємство. Зруйновано два приватні будинки, ще 13 отримали пошкодження. Також постраждали господарські споруди та автомобілі.

FPV-дрон влучив по Покровській громаді, унаслідок чого постраждали троє людей – жінка та двоє чоловіків. Крім того, пошкоджено транспорт та господарські будівлі. На Нікопольщині атаки зазнали райцентр та Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Там були зруйновані приватні будинки, пошкоджені фермерські господарства та загинули свійські тварини.

Зруйновано приватні будинки та господарські споруди

Протягом дня сили ППО Дніпропетровщини ліквідували сім ворожих безпілотників, що дозволило зменшити масштаби руйнувань, повідомили у Південному військовому командуванні.

Раніше повідомлялося, Росія запустила так звану "Програму розвитку Сибіру", яка насправді може бути прихованою підготовкою до масової депортації українців із тимчасово окупованих територій.

