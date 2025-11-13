Фото: ДніпроОДА

Мешканці віддалених сіл Дніпропетровщини тепер можуть отримувати ліки просто в громаді завдяки новій мобільній аптеці

Про це повідомляє ДніпроОДА, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області почала працювати перша мобільна аптека. Вона обслуговуватиме 20 населених пунктів Святовасилівської громади Дніпровського району. Автомобіль курсуватиме за заздалегідь визначеним графіком, і дізнатися точний розклад можна у свого сімейного лікаря або у представників місцевої влади.

Мобільна аптека вирушила в перший рейс

Мобільна аптека вже вирушила в перший рейс. Для зручності та збереження ліків автомобіль обладнали холодильником і спеціальними шафами. Це дозволяє перевозити препарати без ризику їх псування, забезпечуючи безперервний доступ до необхідних медикаментів.

Асортимент аптечного автомобіля не відрізняється від стаціонарних закладів. Тут можна знайти як ліки за рецептом, так і без нього. Окрема увага приділяється препаратам, що відпускаються у межах програми "Доступні ліки".

Особливо забезпечені ліками пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, розладами психіки, епілепсією та проблемами дихальних шляхів. Такий формат дозволяє мешканцям віддалених сіл отримувати необхідні медикаменти без додаткових поїздок до великих населених пунктів.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я суттєво розширило програму "Доступні ліки", додавши 85 нових препаратів, які стали доступні українцям безкоштовно або з частковою оплатою з 30 вересня.