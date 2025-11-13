Иллюстративное фото

На Днепропетровщине в Криворожском районе отравился ребенок. Медики предупредили горожан, на что нужно обращать внимание

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как рассказали в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней, в Криворожском районе 10-летний ребенок отравился грибами. Медики отметили, что отравление грибами является самым тяжелым пищевым отравлением у людей.

"Грибы являются довольно специфическим продуктом, содержащим значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в том числе фосфор). Клетчатка хитин, входящий в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте," сообщении.

Медики напомнили, что из 2 тысяч видов грибов в Украине съедобными считаются максимум 500. В случае отравления нужно обязательно обращаться к врачам.

