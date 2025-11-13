Ілюстративне фото

На Дніпропетровщині у Криворізькому районі отруїлась дитина. Медики попередили містян, на що треба звертати увагу

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як розповіли в Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у Криворізькому районі 10-річна дитина отруїлась грибами. Медики зазначили, що отруєння грибами є найважчим харчовим отруєнням в людей.

"Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають "важкою" їжею", – йдеться у повідомленні.

Медики нагадали, що з 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500. У випадку отруєння потрібно обов'язково звертатися до лікарів.

