12 ноября 2025, 21:58

Скандал в школе Днепра: учительница заявила, что "война началась, потому что украинцы бомбили россиян на Донбассе"

12 ноября 2025, 21:58
В школе №23 города Днепр возник скандал из-за высказываний учительницы на уроке. По словам матери одного из учеников, педагог заявила, что «война началась, потому что украинцы 8 лет бомбили россиян на Донбассе»

Об этом в Фейсбуке написала мать ученика, передает RegioNews.

Родители учеников уже обратились в правоохранительные органы и потребовали провести расследование инцидента.

Общественность ожидает официальной реакции администрации школы.

Заметим, что автор первичного сообщения в соцсети удалила свой пост.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года было зафиксировано 524 нарушения языкового законодательства. Было составлено 388 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 136 предупреждений субъектам предпринимательской деятельности.

