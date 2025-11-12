Скандал в школе Днепра: учительница заявила, что "война началась, потому что украинцы бомбили россиян на Донбассе"

В школе №23 города Днепр возник скандал из-за высказываний учительницы на уроке. По словам матери одного из учеников, педагог заявила, что «война началась, потому что украинцы 8 лет бомбили россиян на Донбассе»

Об этом в Фейсбуке написала мать ученика, передает RegioNews.

Родители учеников уже обратились в правоохранительные органы и потребовали провести расследование инцидента.

Общественность ожидает официальной реакции администрации школы.

Заметим, что автор первичного сообщения в соцсети удалила свой пост.

