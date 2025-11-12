Скандал у школі Дніпра: вчителька заявила, що "війна почалася, бо українці бомбили росіян на Донбасі"
У школі №23 міста Дніпро виник скандал через висловлювання вчительки під час уроку. За словами матері одного з учнів, педагог заявила, що «війна почалася, бо українці 8 років бомбили росіян на Донбасі»
Про це у Фейсбук написала мати учня, передає RegioNews.
Батьки учнів уже звернулися до правоохоронних органів та вимагають провести розслідування інциденту.
Громадськість очікує на офіційну реакцію адміністрації школи.
Зауважимо, що авторка первинного повідомлення у соцмережі видалила свій пост.
Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року було зафіксовано 524 порушення мовного законодавства. Було складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб'єктам підприємницької діяльності.
11 листопада 2025
