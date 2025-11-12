Прифронтові громади подали пропозиції до змін у законодавстві: уряд розгляне

Фото: "Відомо"

Головні проблеми, які хвилюють мешканців прифронтових громад, обговорили в Дніпрі з представниками влади

Фінансова підтримка прифронтових громад та грошове заохочення медичних фахівців, які залишаються там. Одні з основних нагальних питань, які потребують термінового вирішення.

Про це йшлося в рамках виїзного круглого стола, повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Також піднімалися питання відновлення зруйнованих будівель, інтеграція переселенців у нове середовище, особливості надання медичних, освітніх і соціальних послуг, збереження бізнесу.

Народний депутат України, співзасновник МФО "Прифронтові території" Олексій Красов наголосив, що партнерство між депутатським об’єднанням "Прифронтові території" та Українською асоціацією районних та обласних рад (УАРОР) – це тільки перший крок.

"Сьогодні ми тільки розпочали нашу роботу і підписали меморандум. Надалі подивимося на нашу спільну працю", – зазначив він.

Олексій Красов

Співзасновник МФО "Прифронтові території" пообіцяв створити базу пропозицій:

"Ми плануємо зробити робочу нараду з урядом, щоб зрозуміти, як найшвидше ми можемо вносити зміни до деяких законодавчих актів"

Також, нардеп запропонував учасникам спільно пропрацювати термін "прифронтові території". Законодавством таке поняття нині не передбачене, але для реалізації майбутніх ініціатив вкрай потрібне.

"До нашого об’єднання входять депутати з різних фракцій та комітетів. Тому впевнені – станемо майданчиком, від якого ініціюватимемо важливі та потрібні рішення, будемо піднімати нагальні потреби й доносити їх до конкретних стейкхолдерів", – зазначив Олексій Красов.

Олексій Красов виділив проблемні питання, які постають перед обласними районними радами у різних сферах:

"Я вірю, що спільними зусиллями ми знайдемо правильні рішення і разом зробимо такі зміни в законодавстві, які спростять життя людей в прифронтових громадах. Тому що виклики прифронтових територій сьогодні особливі".

Нагадаємо, Українська асоціація районних та обласних рад підписала меморандум про Партнерство з Асоціацією районних та обласних рад та МФО "Прифронтові території". Це дозволить оперативно вносити зміни до законодавства і швидше вирішувати питання, які обговорили на круглому столі.