Фото: ОВА

В ніч на 12 листопада російська армія атакувала Синельниківський, Нікопольський та Павлоградський райони

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Синельниківщині росіяни атакували безпілотником Васильківську громаду. На жаль, загинув 47-річний чоловік. Пошкоджена інфраструктура.

Також окупанти спрямували БпЛА на Павлоград – пошкоджені приватні підприємства та авто, виникли пожежі.

По Нікопольщині військові РФ застосували артилерію та FPV-дрон. Поцілили по райцентру і Покровській громаді. Внаслідок атаки горів приватний будинок.

Посадовець додав, що вночі сили ППО знищили в області 8 безпілотників.

