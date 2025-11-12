08:21  12 листопада
12 листопада
11 листопада
12 листопада 2025, 07:55

Росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік

12 листопада 2025, 07:55
Фото: ОВА
В ніч на 12 листопада російська армія атакувала Синельниківський, Нікопольський та Павлоградський райони

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Синельниківщині росіяни атакували безпілотником Васильківську громаду. На жаль, загинув 47-річний чоловік. Пошкоджена інфраструктура.

Також окупанти спрямували БпЛА на Павлоград – пошкоджені приватні підприємства та авто, виникли пожежі.

По Нікопольщині військові РФ застосували артилерію та FPV-дрон. Поцілили по райцентру і Покровській громаді. Внаслідок атаки горів приватний будинок.

Посадовець додав, що вночі сили ППО знищили в області 8 безпілотників.

Раніше повідомлялося, що російські війська під час наступу в Запорізькій області захопили три населені пункти, ще за два тривають запеклі бої.

